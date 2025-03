Invallen en meteen scoren: Alexis Saelemaekers opnieuw van goudwaarde voor AS Roma

Van een directe impact gesproken.



Tegen Como begon Alexis Saelemaekers op de bank en toen hij op het uur tussen de lijnen kwam, stond AS Roma 0-1 achter tegen Como.



Maar amper 2 minuten later zorgde Saelemaekers al voor de 1-1. Hij zette zelf de aanval op en werkte (met een afgeweken bal) af. Voor Saelemaekers al zijn 6e doelpunt van het seizoen.



En even later zou de wedstrijd helemaal kantelen. Como moest met 10 man verder en Roma maakte handig gebruik van die situatie. Rensch vond Dovbyk, die in één tijd afwerkte.



Met de 2-1-overwinning blijven de mannen van Ranieri bezig aan hun opmars in de Serie A. De laatste nederlaag dateert van 15 december. Sindsdien zijn de Romeinen al 11 wedstrijden ongeslagen in de Italiaanse competitie.