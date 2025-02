Zand in de machine? Napoli verliest van Como en moet koppositie aan Inter laten

De wedstrijd kon niet veel slechter beginnen voor Napoli. Na een misverstand in de verdediging legde Rrahmani de bal in zijn eigen doel, omdat hij niet gezien had dat zijn doelman Alex Meret weg was uit zijn doel: 1-0.

Napoli-coach Antonio Conte zat met de handen in het haar, maar zag zijn humeur wat verbeteren toen Giacomo Raspadori niet veel later kon gelijkmaken. Hij verschalkte doelman Jean Butez (ex-Antwerp) na slap verdedigen bij Como.

Romelu Lukaku, vervangen net na het uur, zag dat Napoli voor de vierde week op een rij leek af te stevenen op een gelijkspel. Conte stuurde zijn troepen naar voren, maar liep nog in het mes van Como.

Assane Diao schatte de secure pass van Nico Paz naar waarde en trapte de fans van Como een delirium in met de 2-1 in minuut 77. Kopzorgen dus voor Conte en Napoli, dat volgende week gastheer speelt voor nieuwe leider Inter.