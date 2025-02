Alexis Saelemaekers zet Roma met mooie krul op weg naar vlotte zege tegen Monza

Alexis Saelemaekers zit goed in zijn vel in Rome en dat bewees hij vanavond opnieuw. Tegen rode lantaarn Monza toonde hij zijn klasse al na 10 minuten.



Onze landgenoot sneed naar binnen en met een mooie krul zette hij AS Roma op voorsprong, al zijn 5e doelpunt van het seizoen.



Het was het begin van een makkelijke avond voor de Romeinen. Nog voor de rust kopte Shomurodov Roma naar een geruststellende 2-0.



En an de rust zetten Angelino en Bryan Cristante de kers helemaal op de taart. Met een 4-0-overwinning blijft Roma weliswaar in de middenmoot hangen, maar Saelemaekers bewees vanavond andermaal dat hij meer dan de middenmoot is.