Atalanta kan de rug niet rechten na verlies in Brugge: een flauwe 0-0 tegen Cagliari

Als Club Brugge dinsdag de nul kan houden tegen Atalanta, dan kwalificeert het zich voor de 1/8e finales van de Champions League. Cagliari toonde al eens voor hoe dat moet.



Atalanta-coach Gasperini gooide zijn ploeg helemaal door elkaar in vergelijking met de 2-1-nederlaag in Brugge. Ook Charles De Ketelaere moest zich schikken in een invallersrol.



De Bergamasken kwamen amper tot kansen, al ging de bal wel in doel op het uur. De goal werd afgekeurd na een fout op Cagliari-doelman Caprile.

De beste kans was uiteindelijk nog voor De Ketelaere, die in de slotfase zijn schot geblokt zag door Yerry Mina.