Leider Napoli en onzichtbare Romelu Lukaku vloeken tegen Udinese na goal van Jürgen Ekkelenkamp (ex-Antwerp)

Met twee Belgen tussen de lijnen heeft Napoli voor de tweede week op rij punten laten liggen. Basisspeler Romelu Lukaku en invaller Cyril Ngonge konden de leider niet voorbij Udinese loodsen. Oude bekende Jürgen Ekkelenkamp wiste de openingsgoal van McTominay uit met zijn eerste treffer in de Serie A. Na een 21 op 21 staat Napoli nu met de voetjes op de grond met 2 op 6.

Napoli had weinig grip op de match tegen middenmoter Udinese. Het verzilverde wel enkele betere minuten kort voor rust met een goal. Scott McTominay torende boven iedereen uit op een corner en buffelde binnen. Een pijnlijke landing nam hij er met de glimlach bij.

Meteen daarna werd het al 1-1. Jürgen Ekkelenkamp (ex-Antwerp) waagde zijn kans vanop de rand van de zestien en het leverde een knappe goal op.

In de tweede helft was het snel schrikken voor Napoli. Sandi Lovric haalde uit vanop afstand, maar doelman Meret was alert en kon pareren.

De thuisploeg zocht zonder succes naar kansen. Voor Romelu Lukaku was het een match om snel te vergeten. Behalve een paar geblokkeerde schoten toonde hij niks in Napels. In de laatste 20 minuten zorgde Cyril Ngonge nog voor de Belgische vertegenwoordiging.

Hij zag dat Napoli bleef steken op 1-1 in een zoutloze tweede helft. Daardoor kan Inter morgen tot op één punt komen van de leider als het kan winnen tegen Fiorentina.