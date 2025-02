Club Brugge is gewaarschuwd: CL-tegenstander Atalanta haalt met forfaitcijfers uit dankzij masterclass Retegui

Beter kan een generale repetitie niet verlopen. Woensdag speelt Club Brugge in de Champions League tegen Atalanta, dat deze zaterdag nog eens ferm vertrouwen tankte. Tegen middenmoter Hellas Verona drukte het in een uur totale dominantie door tot 0-5. En vooral topschutter Mateo Retegui zal gevreesd moeten worden: hij was goed voor 4 treffers.