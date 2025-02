Lukaku vloekt in 93e minuut: Roma snoept leider Napoli ultiem punten af na héérlijke assist Saelemaekers

Een gouden zaak glipte in allerlaatste instantie nog door hun vingers. Leider Napoli leek lang op weg naar een zuinige, maar felbevochten zege tegen AS Roma. Tot supersub Alexis Saelemaekers in de toegevoegde tijd nog tekende voor een knappe assist bij de thuisploeg: 1-1. En zo loopt Napoli dan toch niet verder weg in het klassement na puntendelingen van zijn concurrenten.

Het pad naar een perfect weekend was geëffend voor Napoli.



Milan, Inter, Atalanta ... Al hun rechtstreekse concurrenten verkwanselden hun kansen. Met een AS Roma dat dit seizoen op de dool is als tegenstander, kon het dus de winnaar van deze Serie A-speeldag worden.



En zo presenteerde de leider zich ook in het hol van de leeuw. Dominant aan de bal, gretig in duels en de grootste kansen aan hun zijde: aan alles voelde je dat de Napolitanen - met Romelu Lukaku als bliksemafleider in de spits - het dichtst bij een doelpunt stonden.



En zo geschiedde, na een half uurtje profiteerde Leonardo Spinazzola van een te gretig uitkomende Mile Svilar. Met een uitgemeten lob verschalkte hij het voormalige Anderlecht-talent.

Toch was het AS Roma dat na een kwartiertje op adem komen weer terugknokte in de tweede helft. Napoli leek al te veel op zijn lauweren te rusten en gaf het commando onnodig door aan de thuisploeg.



Een gevaarlijk spelletje dat in de gezichten van de leider zou ontploffen. Invaller - zeg maar: "supersub" - Alexis Saelemaekers zette zich in de 93e minuut door en stiftte het leer loepzuiver op de slof van Angelino: 1-1.

Het Stadio Olimpico daverde, maar in Napoli was het even oorverdovend stil. Het had vanavond zomaar vijf punten los kunnen staan.