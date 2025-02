De Vrij redt met late goal punt voor Inter in Milanese derby, maar Napoli kan straks profiteren

De Milanese derby tussen AC Milan en Inter heeft geen winnaar opgeleverd. Nochtans stond de thuisploeg tot diep in de verlengingen op voorsprong door een goal van Tijjani Reijnders. Maar een andere Nederlander, Stefan de Vrij, maakte in het slotoffensief gelijk.

Het seizoen van AC Milan is voorlopig niet om over naar huis te schrijven, maar in de twee vorige Milanese derby's (de heenmatch en de finale van de Supercoppa) kwam het wel telkens als winnaar uit de bus.

Daar leek het ook nu op, ook al scoorde Inter tot twee keer toe de openingstreffer. Maar tot twee keer toe werd die afgekeurd wegens buitenspel.

Iets voor de rust liet Calhanoglu zich de bal afnemen door Abraham. Sommer redde in eerste instantie het schot van Leao nog, maar Tijjani Reijnders stond goed voor de rebound.



Inter bleef maar beuken op de poort van de thuisploeg. Ook een derde goal werd afgekeurd, nu voor een duwtje van Dumfries. Inter trof ook nog eens drie keer de palen, het mocht blijkbaar niet zijn.



Tot de muur van Milan alsnog afbrokkelde: Bisseck met de cross, Zalewski met de borstpass en Stefan de Vrij met een halfvolley als afwerking.



Een meer dan verdiend punt voor Inter, dat weliswaar nalaat om de kloof met leider Napoli te dichten.