Alweer beslissend: dankzij penaltygoal Romelu Lukaku wipt Napoli op en over rivaal Juventus

Wie écht titelambities koestert, moet ook toppers winnen tegen de rivaal. Die boodschap heeft Antonio Conte duidelijk in de oren geknoopt bij de spelers van Napoli. Romelu Lukaku was vandaag goede verstaander met dienst. De Rode Duivel was erg bedrijvig in de spits tegen Juventus én scoorde de winnende treffer vanaf de stip.