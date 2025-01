Wat een moment! Bulderende Romelu Lukaku beslist topper tegen Atalanta met buffelstoot in absolute slot

Romelu Lukaku is weer (even) de heerser van Italië. Na een wedstrijd gevochten en gestreden te hebben tegen de machine van Atalanta, zorgde onze landgenoot in de spannende slotfase alsnog voor de absolute bevrijding van Napoli: 2-3. Een overwinning van niet te onderschatten belang in de titelstrijd voor de leider in Italië.