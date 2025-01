Openingstreffer van Alexis Saelemaekers volstaat niet voor zege tegen ex-club Bologna

Alexis Saelemaekers is in zijn nopjes anno 2025. Uitgerekend tegen ex-club Bologna maakte de Belg de openingsgoal voor AS Roma. De doelman ging niet vrijuit bij zijn afstandsschot, toch mocht Saelemaekers bedeesd vieren. Hij lag even later wel aan de basis van de gelijkmaker. Roma moest uiteindelijk tevreden zijn met een puntendeling.