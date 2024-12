Penaltymisser breekt Romelu Lukaku niet zuur op, Napoli springt dankzij late treffer mee op kop

Napoli heeft alsnog kunnen profiteren van het puntenverlies van Atalanta. Romelu Lukaku leek die kans vanaf de strafschopstip te laten liggen, maar Giacomo Raspadori zorgde in het slot alsnog voor de overwinning voor de Napolitanen.

Omdat leider Atalanta punten had laten liggen tegen Lazio, kon Napoli een uitstekende zaak doen. Al vergat de thuisploeg zichzelf te belonen tegen laagvlieger Venezia.

Romelu Lukaku, de topschutter van Napoli, had na een halfuur de grootste kans na handspel van Jay Idzes. De Rode Duivel mikte in de rechterhoek, maar daar lag doelman Filip Stankovic dwars.

Lukaku had zeker niet alleen boter op zijn hoofd, want ook André-Frank Zambo Aguissa liet nog een grote kans onbenut: 0-0 bij de rust.

Napoli had het na de pauze moeilijker om Venezia uit verband te spelen. Dus had het wat meeval nodig. Een half weggewerkte voorzet kwam in de slotfase voor de voeten van Giacomo Raspadori, die de openingstreffer binnen knalde.

De nipte zege volstaat voor Napoli om naast Atalanta te springen in de stand. Inter volgt op één punt van de leiders, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.