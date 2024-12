11e gelijkspel in 18 matchen: Juventus kan ook tegen Fiorentina niet winnen na late gelijkmaker

Juventus heeft vanavond zijn jaar beëindigd met een gelijkspel tegen Fiorentina. Hoe kon het ook anders? De Oude Dame moest voor vandaag al liefst 10 keer vrede nemen met een puntendeling. Vandaag was het Sottil die de bezoekers in het slot nog een puntje schonk.

Na 18 wedstrijden in de Serie A kan Juventus nog steeds pronken met een straffe statistiek. Het verloor dit seizoen nog geen enkele keer.

Het enige probleempje: ook winnen gebeurt niet al te vaak. Draws vallen daarentegen met bakken uit de lucht. Na vanavond heeft Juventus er liefst 11 in 18 wedstrijden. Keren we nog wat verder terug in de tijd, staat de teller op 17 stuks in 26 competitiewedstrijden.

Vanavond begon de partij nochtans uitstekend voor de Oude Dame. Képhren Thuram sneed dwars door het centrum en poeierde de 1-0 tegen de touwen. Een uniek momentje, want na papa Lilian en broer Marcus was hij al het 3e familielid dat wist te scoren in de Serie A.

Maar de vreugde was van korte duur, want nog voor rust nekte Moise Kean zijn ex-club. Hij verontschuldigde zich na zijn rake kopbal.