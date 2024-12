Inter zet punt achter 2024 met 5e competitiezege op een rij en zet druk op Atalanta

Pas in de tweede helft toonde Inter waarom het meedoet voor de titel in de Serie A. Het was verdediger Alessandro Bastoni die de ban brak voor de bezoekers uit Milaan: hij trof raak met een kopbal van nagenoeg op de achterlijn.

Cagliari was niet bij machte om iets te doen aan de achterstand en Inter drukte door. Lautaro Martinez verdubbelde de voorsprong op aangeven van Nicolo Barella en Hakan Calhanoglu deed de match dood met een strafschop: 0-3.

Inter verloor half december van Bayer Leverkusen in de Champions League, maar legde sindsdien een perfect rapport voor: 4 zeges (3 in Serie A en 1 in Coppa Italia), 0 doelpunten tegen. In de Serie A zit Inter al aan 5 zeges op een rij.