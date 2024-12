Nipt telt ook: Atalanta schrijft bij Cagliari een stukje clubgeschiedenis met 10e competitiezege op een rij

De 3-2-nederlaag tegen Real Madrid zat voor de rust misschien toch nog in de benen en de hoofdjes bij Atalanta, dat zeker in de 1e helft ietwat achter de feiten aanliep.

De betere kansen voor de pauze waren dan ook voor de thuisploeg, maar Atalanta-doelman Carnesecchi stond een prima partij te keepen en behoedde zijn team meermaals voor een achterstand.

Na de koffie toonden de bezoekers, met Charles De Ketelaere de hele wedstrijd op het veld, mondjesmaat een ander gelaat. Atalanta nam het commando over en dat loonde na een dik uur, toen Nicolo Zaniolo vrijwel meteen na zijn invalbeurt de weg naar doel vond.

Ook na de 0-1 had Atalanta nog kansen - onder meer met Lookman - maar ook de thuisploeg snuffelde in het slot nog nadrukkelijk aan een goal. In de extra tijd was keeper Carnesecchi opnieuw bepalend, met een knappe reflex op een doelpoging van Luperto.

De 10e overwinning op rij in de competitie is een clubrecord voor ploeg in vorm Atalanta. Inter en Fiorentina kunnen wel nog op gelijke hoogte komen, want Atalanta heeft nu 2 matchen meer gespeeld.