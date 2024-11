Met dank aan dubbele assistgever Charles De Ketelaere: Atalanta klopt het Napoli van Romelu Lukaku

Atalanta heeft Napoli een tweede seizoensnederlaag toegediend. Het werd 0-3 in Napels. Rode Duivel Charles De Ketelaere was goed voor twee assists op Lookman. Bij Napoli, dat Atalanta ziet naderen in het klassement, konden Romelu Lukaku en invaller Cyril Ngonge hun stempel niet drukken.