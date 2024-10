VIDEO - Acht goals, maar geen winnaar: Juventus schudt comeback uit zijn mouw in spektakelmatch tegen Inter

zo 27 oktober 2024 20:32

Internazionale einde 4 - 4 Juventus 15' - Doelpunt strafschop - Piotr Zielinski (1 - 0) 20' - Doelpunt - Dusan Vlahovic (1 - 1) 26' - Doelpunt - Timothy Weah (1 - 2) 35' - Doelpunt - Henrikh Mkhitaryan (2 - 2) 37' - Doelpunt strafschop - Piotr Zielinski (3 - 2) 52' - Geel - Danilo 53' - Doelpunt - Denzel Dumfries (4 - 2) 59' - Geel - Benjamin Pavard 61' - Verv. Nicolò Fagioli door Nicolò Savona 61' - Verv. Timothy Weah door Kenan Yildiz 63' - Verv. Piotr Zielinski door Davide Frattesi 63' - Verv. Benjamin Pavard door Yann Bisseck 71' - Doelpunt - Kenan Yildiz (4 - 3) 75' - Geel - Denzel Dumfries 77' - Verv. Dusan Vlahovic door Samuel Mbangula 77' - Verv. Danilo door Federico Gatti 77' - Verv. Federico Dimarco door Matteo Darmian 82' - Doelpunt - Kenan Yildiz (4 - 4) 84' - Verv. Weston McKennie door Khéphren Thuram 87' - Verv. Marcus Thuram door Mehdi Taremi Serie A Enilive - speeldag 9 - 27/10/24 - 18:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 15' Piotr Zielinski 15' Piotr Zielinski 1 - 0 20' Dusan Vlahovic 1 - 1 Dusan Vlahovic 20' 26' Timothy Weah 1 - 2 Timothy Weah 26' 35' Henrikh Mkhitaryan 35' Henrikh Mkhitaryan 2 - 2 37' Piotr Zielinski 37' Piotr Zielinski 3 - 2 53' Denzel Dumfries 53' Denzel Dumfries 4 - 2 71' Kenan Yildiz 4 - 3 Kenan Yildiz 71' 82' Kenan Yildiz 4 - 4 Kenan Yildiz 82'

Spektakel in overvloed in de Italiaanse topper tussen Inter en Juventus. De Milanezen leken op weg naar een vlotte zege, maar invaller Yildiz besliste daar anders over. Met 2 goals in de laatste 20 minuten zorgde hij ervoor dat de doelpuntenkermis geen winnaar kende. Leider Napoli wrijft zich in de handen.

1-0, 1-1, 1-0, 1-1, 0-1.

Geen computertaal of geheime code, wel de uitslagen van de laatste 5 duels tussen FC Inter en Juventus. Dat vandaag meer goals zouden vallen dan in al die wedstrijden samen, had op voorhand niemand durven te voorspellen.

Maar wat bleek? Al aan de rust mochten alle voorbeschouwingen rechtstreeks de prullenmand in. De Italiaanse grootmachten zorgden voor een doelpuntenkermis in Guiseppe Meazza.

Na een kwartier ontplofte Milaan een eerste keer. De bal ging op de stip, Zielinski knalde door het midden binnen. Maar de vreugde maakte snel plaats voor verbijstering. In 7 minuten tijd ging het van 1-0 naar 1-2.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Nog was de chaos voor rust niet compleet. "Wat jullie kunnen, kunnen wij ook", dachten de Milanezen. En ze deden zelfs nog straffer: in 3 minuten was er een nieuwe ommezwaai. Een vlotte combinatie en een nieuwe strafschop zorgden voor 3-2 aan de rust.

Toen Dumfries na de rust ook nog voor de 4-2 tekende, leek de klus geklaard voor Inter. Juventus-coach Motta probeerde het dan maar met een troef: Kenan Yildiz.

En die troef deed zijn ding. De Turk zorgde er eigenhandig voor dat de spektakelmatch geen winnaar kende door er nog 4-4 van te maken.

Vooral in Napoli zullen ze daar tevreden mee zijn. De twee dichtste achtervolgers zien de kloof weer wat groter worden.