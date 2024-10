VIDEO - Kunststukje De Ketelaere: Rode Duivel schildert bal héérlijk in de bovenhoek tijdens statement Atalanta

Een penseelstreek van Charles De Ketelaere verscholen in het kunststukje van Atalanta vanavond. Voor de ogen van het eigen publiek haalden De Ketelaere en co. met 6-1 zwaar uit naar Hellas Verona. De Rode Duivel stal zelf even de show met een schilderachtig schot in de bovenhoek. Bekijk zijn doelpunt hieronder.