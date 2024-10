VIDEO - Romelu Lukaku neemt Napoli bij de hand met twee assists en penaltygoal tegen Como

Afwerker of aangever, het maakt Romelu Lukaku helemaal niets uit. De Belgische spits heeft Napoli eigenhandig op weg gezet naar de zege tegen Como met een penaltygoal en twee assists. Vlak voor affluiten kreeg hij een applausvervanging in Zuid-Italië.

Nog geen minuut was er gevoetbald in Napels of Romelu Lukaku had zich al een eerste keer laten opmerken.

De spits draaide goed weg en gaf mee in de loop van Scott McTominay. De Schot werkte goed af. Lukaku schreef een assist bij.

Maar daar stopte het nog lang niet. Na rust wiste hij de gelijkmaker van Como uit vanaf de stip. In het absolute slot kroop de Rode Duivel nog eens in de huid van aangever voor invaller Neres.

Enkele minuten voor affluiten kreeg Lukaku dan ook terecht een applausvervanging. Hij nam Napoli bij de hand op weg naar drie punten, waardoor de ploeg sowieso leider blijft in de Serie A.

Zou Domenico Tedesco toch een beetje groen gelachen hebben na zijn afzegging?