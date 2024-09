Goal én twee assists: Romelu Lukaku schittert bij eerste basisplaats voor Napoli in beladen duel tegen Cagliari

Na goed een kwartier leverde Big Rom zijn eerste beslissende pass af - een aflegger voor Di Lorenzo, die zijn poging met wat geluk in doel zag belanden.

Dat hij de voorbije interlandperiode met de Rode Duivels op eigen vraag liet passeren, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Na twee weken Napoli lijkt Romelu Lukaku al helemaal zijn draai gevonden te hebben bij zijn nieuwe club. Eerst was er het doelpunt bij zijn debuut tegen Parma. Zondagavond volgde tijdens de eerste basisplaats in Cagliari wéér een goal én twee assists.

Job done - in minuut 74 mocht Lukaku gaan rusten.



Dat Lukaku uitgerekend tegen Cagliari schitterde, zal de spits overigens deugd doen. Ongetwijfeld is de spits niet vergeten hoe enkele 'supporters' hem daar 5 jaar geleden racistisch bejegenden. Ook nu liet de veelbesproken achterban zich overigens niet onbesproken - het duel tegen Napoli moest even stopgezet worden door ongeregeldheden in de tribunes.