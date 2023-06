Uitgejouwde Messi verlaat PSG met nederlaag in zijn afscheidsmatch

De titel was al binnen voor de sterren uit Parijs, maar in eigen huis zou een zege op de laatste speeldag mooi zijn voor de fans. Al zien diezelfde supporters niet al hun sterren graag. Zo werd er gefloten toen de naam van Lionel Messi afgeroepen werd in de basiself.

De Argentijn verlaat het schip, net als Sergio Ramos. De Spanjaard kon zijn afscheid wel nog in schoonheid vieren want na een kwartier opende hij de score. Mbappé zette niet veel later een penalty om en zo leek de zege al binnen voor de thuisploeg.

Leek, want Clermont Foot had nog een remonte in huis. Gastien profiteerde van gestuntel bij Verratti om de aansluiting te forceren. En zelfs na een gemiste strafschop bleven de bezoekers erin geloven. Net voor de rust viel de gelijkmaker: 2-2.

En dan, net na het uur, kwam de klap. Kyei bracht zijn ploeg op voorsprong: 2-3. En PSG? Dat deed heel weinig terug. Messi leek er in zijn laatste match niet echt op gebrand om te scoren. Hij miste bij 2-2 nog een gigantische kans en na de 2-3 drong hij niet meer aan.

Zo verlaat de wereldkampioen Parijs toch na een min of meer mislukt avontuur.