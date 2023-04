VIDEO: Rode Duivels bekvechten in Franse topper, Openda kopt Lens naar 2e plek in Ligue 1

Marseille had vrijdagavond met punten gemorst tegen Montpellier en dus had Lens de kans om over l'OM naar de 2e stek te wippen in de Ligue 1. Winnen was dan wel nodig en dat is nooit een makkelijke opdracht op het veld van Rennes.

Loïs Openda, die de voorbije week nog een bijrolletje vertolkte bij de Rode Duivels, trad in Frankrijk opnieuw op het voorplan. Met een knappe kopbal zette hij zijn team op het halfuur op voorsprong.

De reactie van de thuisploeg mocht gezien worden. Bourigeaud jaste de bal op de deklat en ook Toko Ekambi flirtte met de gelijkmaker voor de rust.

In de 2e helft waren de betere kansen opnieuw voor de bezoekers, maar het vizier van Fofana stond niet op scherp. Na een verbaal opstootje tussen Rode Duivels Openda en Theathe was het Lens-doelman Samba die de zich veiligstelde voor zijn team met enkele prima reddingen.

Lens en Marseille tellen nu allebei 60 punten en volgen daarmee op 6 punten van PSG. De leider speelt zondagavond voor eigen volk de topper tegen Lyon.