Ongeslagen reeks is voorbij: Will Still verliest zijn eerste match in de Ligue 1

19 matchen was Reims ongeslagen in de competitie. Maar nu weet het weer wat verliezen is. Het is niet toevallig dat het net tegen Olympique Marseille is want die ploeg is dan weer bezig aan een fantastische reeks uitoverwinningen in de competitie: dit was de 8e opeenvolgende.

De troepen van Still begonnen nochtans goed aan de wedstrijd. Balogun opende nog voor het kwartier de score met zijn 17e al van het seizoen. Maar de thuisploeg kon daar niet lang van genieten want amper drie minuten later had Sanchez de gelijkmaker al binnengetrapt.

En diezelfde Sanchez kreeg net voor het halfuur het stadion helemaal stil met zijn tweede goal van de avond. Na de rust drong Reims nog aan, maar het tikkeltje geluk ontbrak. Zo stond het doelhout twee keer in de weg.

De ongeslagen reeks van Will Still, de strafste in een Europese topcompetitie, is dus voorbij.