Jonathan David passeert Eden Hazard met hattrick bij Lille, maar Lyon slaat nog terug

Doorgaans is Lille-Lyon een wedstrijd in de kruin van het klassement in Frankrijk, vrijdagavond was het een partij in de subtop. Lille kon bij een zege naar de vijfde plek in de stand wippen, Lyon hoopte de top acht binnen te duiken.

Het was voor de fans in het Stade Pierre-Mauroy wachten tot na de rust op spektakel, maar dat wachten loonde. Jonathan David, ex-smaakmaker van AA Gent, opende meteen na de pauze de score en deed er op het uur vanop de penaltystip nog eentje bij.

Lyon reageerde snel via Barcola, maar een nieuwe penaltytreffer van David - alweer zijn 19e treffer van het seizoen - leek de drie punten thuis te houden voor Lille.

Dat was echter buiten Alexandre Lacazette gerekend. De Franse spits zorgde met een tweeklapper in het slot nog voor de 3-3-eindscore. In de stand blijven beide teams zo aanmodderen in de subtop.