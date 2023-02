VIDEO: Franse klassieker met gouden randje voor Mbappé: PSG klopt rivaal Marseille

In de coupe de France begin deze maand verraste Marseille de grote rivaal uit de Franse hoofdstad met energiek spel. Tot grote tevredenheid van alles en iedereen in Marseille.

PSG trok zondagavond met wat druk op de schouders naar Marseille, want bij een nieuwe nederlaag zou Marseille in het klassement naderen tot twee punten.



Marseille-trainer Tudor gokte opnieuw door met open vizier het duel aan te gaan, maar deze keer werd zijn plannetje vakkundig richting de vuilnisbak gespeeld door het duo Messi-Mbappé.

Bij de eerste en de derde goal was Messi de aangever en Mbappé de afwerker. Bij het tweede doelpunt waren de rollen omgekeerd. Zeker bij de 0-3 van Mbappé waren de assist én afwerking prinsheerlijk.

PSG miste op geen enkel moment Neymar. Met een ster minder in de aanval leek er zelfs meer evenwicht in de ploeg. Messi en Mbappé deden de rest.

Dankzij twee extra doelpunten op de teller is Mbappé sinds zondagavond medetopschutter over alle competities bij PSG. Met 200 goals in het shirt van PSG deelt hij voorlopig die titel met Edison Cavani, maar de enige relevante vraag is wanneer hij alleen recordhouder wordt.