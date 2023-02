7 op 10: Lof van L'Equipe voor Jérémy Doku na eerste goal van het seizoen

Door blessures heeft Jeremy Doku zijn prijskaartje bij Rennes nog niet kunnen verzilveren, maar tegen Nantes scoorde hij na 20 minuten de 0-1, meteen ook de enige treffer van de match.

Doku kreeg van de Franse krant L'Equipe dan ook 7 op 10.

"Met zijn eerste competitiegoal sinds 28 november 2021 bewijst de Belgische aanvaller dat hij onmisbaar wordt", schrijft de Franse sportkrant.

"Links, rechts of in het centrum: de verdediging van Nantes had het moeilijk om hem af te stoppen."

Doku werd wel al na 55 minuten gewisseld na een lang Europees intermezzo deze week.