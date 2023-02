BEKIJK: PSG komt vroege achterstand te boven dankzij goals van Hakimi en Messi

Paris Saint-Germain zou tegen middenmotor Toulouse het genie van Lionel Messi nodig hebben. Zonder de geschorste Verratti en de geblesseerde Neymar en Mbappé kwam PSG op achterstand na een knappe vrije trap van Branco van den Boomen.

Pas met de rust in zicht kwam PSG op gelijke hoogte. Hakimi vond de bovenhoek met zijn linker nadat Marquinhos enkele minuten eerder op de paal had gekopt. Na de rust was het Messi die uithaalde met zijn linker: hij vond de benedenhoek en de 2-1.