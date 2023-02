Nieuw stuntje voor Will Still en Reims: 0-2 achter tegen revelatie Lorient, 4-2-winst

Op 13 oktober werd Oscar Garcia ontslagen bij Reims en nam zijn assistent Will Still het van hem over. Sindsdien verloor de club van de Belgen Thomas Foket, Thibault De Smet en Maxime Busi geen enkele competitiematch meer.



Na het gelijkspel van afgelopen weekend tegen PSG oogstte Still en zijn jongens al veel lof, maar dat zorgde er niet voor dat ze gingen zweven.



Dat zag er nochtans even anders uit toen Lorient na 36 minuten op 0-2 kwam. Geen verrassing, want Lorient is zelf een van de revelaties dit seizoen in de Ligue 1.



Uit een omgezette penalty van Arsenal-huurling Balogun putte Reims moed om na de rust nog eens stevig door te drukken. In 20 minuten ging het van 1-2 naar 4-2, met daarbij nog eens 2 goals van Balogun.



Met 14 doelpunten komt de in New York geboren Engelsman Balogun zowaar aan de leiding van de topschutterstand. Reims zelf is opgeklommen naar de 8e plaats in de stand.