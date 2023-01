Marseille en Monaco delen de koek in Derby de la Mediterranée na match met 2 gezichten

De strijd tussen Monaco en Marseille was deze keer extra gekruid door de positie in de stand: Monaco probeert Marseille uit de top 3 (die recht geeft op de Champions League) te duwen.



Maar liefst 4 spelers aan de aftrap hadden een verleden in de Jupiler Pro League, met Mbemba, Malinovski en Gigot bij Marseille en Diatta bij Monaco. Reken daar de Belgen Matazo (in de basis) en Clement (coach op de bank) bij en het was een Derby de la Méditerranée met een klein Belgisch kantje.



Marseille had 9 matchen op een rij gewonnen (7 in de competitie, 2 in de beker), maar het was al Monaco wat de klok sloeg voor de rust. Toch had het wat hulp nodig van OM-speler Veretout, die een vrijschop in zijn eigen doel aaide.



Voor de rest wrong vooral Ben Yedder de ene na de andere kans de nek om, waardoor hij na de rust werd gewisseld voor Embolo. Marseille-coach Tudor bracht als tegenzet de Argentijn Balerdi in en misschien zorgde dat wel voor de kentering.



De alomtegenwoordige Alexis Sanchez maakte er al snel 1-1 van. Dat was op dat moment nog onverdiend, maar Marseille kon in het verloop van de match dat gelijkspel wel rechtvaardigen. Omdat eerder ook nummer 2 Lens op een draw bleef steken, kan PSG zondagavond de winnaar van het weekend worden als het thuis wint van Reims.