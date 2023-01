Monaco springt de top 4 binnen na schietoefeningen tegen Ajaccio

Philippe Clement moest wat goedmaken bij Monaco, na de zeperd in de beker tegen Rodez en het teleurstellende gelijkspel tegen Lorient erbovenop.



Zijn spelers hadden die boodschap begrepen, want na amper 6 minuten was het al 2-0, onder meer door een goal van ex-Club Brugge-speler Diatta.



Tussen de 21e en de 35e minuut was er geen houden aan Wissam Ben Yedder, die een loepzuivere hattrick vervolledigde in minder dan een kwartier.

Na de rust kwam naast de Belg Eliot Matazo ook Breel Embolo het terrein op. De Zwitser wist zelf ook nog 2 keer te scoren. Met 37 punten komt Monaco op de 4e plaats in de stand, maar er is nog werk voor Clement om de kloof met nummer 3 Marseille (42 punten) te dichten.