LIVE: Wereldkampioen Messi maakt zijn comeback bij Paris Saint-Germain

Batista Mendy (Angers SCO) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lionel Messi (Paris Saint-Germain). eerste helft, minuut 36.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Lionel Messi (Paris Saint-Germain) stond buitenspel. eerste helft, minuut 33.

Hugo Ekitike (Paris Saint-Germain) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Abdoulaye Bamba (Angers SCO). eerste helft, minuut 32.

Juan Bernat (Paris Saint-Germain) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Adrien Hunou (Angers SCO). eerste helft, minuut 29.

Batista Mendy (Angers SCO) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lionel Messi (Paris Saint-Germain). eerste helft, minuut 27.

clock 25'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Neymar (Paris Saint-Germain), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 25.