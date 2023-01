BEKIJK: Lionel Messi scoort meteen als wereldkampioen voor PSG

Lionel Messi kreeg een warm welkom in het Prinsenpark. Hij zag hoe Hugo Ekitiké al snel de score opende. De doublure van Kylian Mbappé werkte een voorzet van Nordi Mukiele in doel.

Messi scoorde diep in de tweede helft. Na een rondje tikitaka was hij het eindstation. Even leek het feest niet door te gaan, maar de VAR gaf aan dat er geen sprake was van buitenspel. Messi mocht zijn allereerste doelpunt als wereldkampioen vieren.