LIVE: Mbappé speelt 10 dagen na WK-finale weer, maar Neymar "steelt show" met rood na schwalbe

Veel tijd om de opdoffer van de WK-finale (waarin hij 3 keer scoorde) te verwerken, heeft Kylian Mbappé niet gekregen. 10 dagen na de finale in Qatar staat Mbappé al opnieuw in de basis in de thuismatch tegen Straatsburg, samen met onder meer Neymar. Wereldkampioen Messi krijgt nog wat extra rust.