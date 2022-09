Monaco rolt Reims vlotjes op in blij weerzien tussen Ito en Clement

Philippe Clement beleefde dit seizoen niet de competitiestart waar hij op gehoopt had. Uitgeschakeld tegen PSV in de 3e voorronde van de Champions League en amper 1 overwinning in de eerste 5 competitiewedstrijden.



Toch lijkt de Belgische coach sinds kort opnieuw zijn succesformule gevonden te hebben. De Monegasken verloren afgelopen week dan wel in de Europa League van Ferencvaros, de recente 9 op 9 in de Ligue 1 zorgde toch opnieuw voor wat rust in het prinsdom.



Tegen het Reims van Junya Ito wilden de bezoekers de goede lijn in de competitie alvast doortrekken. Bradley Locko besloot een handje te helpen en kreeg meteen rood onder de neus geduwd na een drieste tackle op Embolo. Reims moest nog 70 minuten met 10 verder.



De thuisploeg liep zich de longen uit het lijf, maar kort na de rust brak Golovin dan toch de ban voor de bezoekers. Minamino en Ben Yedder maakten in het slot het feestje compleet.



Monaco, met Belg Eliot Matazo een helft tussen de lijnen, boekt zo een 12 op 12 en klimt naar de 5e plaats in het klassement.