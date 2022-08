AS Monaco en Clement blijven aanmodderen na pijnlijke nederlaag tegen Troyes

Het ene jaar is het andere niet. Vorig seizoen luidde de komst van Philippe Clement in Monaco een straffe remonte in, dit seizoen verloopt het erg wisselvallig voor de Belgische coach in het Prinsdom.

Vorige week speelde Monaco nog gelijk tegen PSG, deze week werd er thuis pijnlijk verloren tegen het bescheiden Troyes. Monaco kwam nochtans vroeg op voorsprong, maar vergooide nog voor de rust de voorgift. De rode kaart van Maripan maakte de opdracht nog moeilijker voor Monaco.

Na de rust vergrootte Baldé de zorgen van Clement met een heerlijke pegel. Fofana kon nog even de hoop doen oplaaien bij de tuisploeg, maar Salmier velde tien minuten voor tijd het pijnlijke verdict: 2-4.

In de stand blijft Monaco in de lage middenmoot hangen, met amper 5 punten uit evenveel wedstrijden. De druk begint zo stilaan te stijgen voor onze landgenoot, die zijn opgebouwde krediet ziet afkabbelen.