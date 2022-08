BEKIJK: Loïs Openda dirigeert Lens met nieuw doelpunt voorbij Rennes van Theate en Doku

Lens-Rennes was vooral een affiche met drie Rode Duivels tussen de lijnen. Bij de thuisploeg mocht Loïs Openda al voor de vierde wedstrijd op rij starten, aan de overzijde was Arthur Theate titularis net als Jeremy Doku.

In een evenwichtige eerste helft werd niet gescoord, maar na het uur brak draaischijf Seko Fofana de ban voor Lens. Tien minuten later stond de 2-0 al op het bord. Openda profiteerde optimaal van geklungel van Rodon en scoorde zijn tweede goal in evenveel wedstrijden.

Laborde kon in de toegevoegde tijd nog de aansluitingstreffer scoren voor Rennes, maar aan het resultaat veranderde dat niets meer. Lens springt zo voorlopig naar de leidersplaats in de Ligue 1. Morgen staat er met PSG-Monaco in Frankrijk een topper op het programma.