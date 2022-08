Lens (met een scorende Openda) smeert mak Monaco een pijnlijke thuisnederlaag aan

De seizoensstart van AS Monaco is bijzonder wisselvallig verlopen. In de competitie werd er wel 4 op 6 gepakt, maar er volgde ook die bijzonder vervelende uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen PSV.

In de thuismatch tegen Lens hadden de troepen van Philippe Clement ongetwijfeld op een aangename avondwedstrijd gehoopt, maar dat was allesbehalve het geval.

Al vroeg opende Loïs Openda zijn rekening in de Ligue 1. De spits -die bij Club Brugge nog samenwerkte met Philippe Clement- was goed gevolgd en tikte de openingsgoal aan de tweede paal binnen.

Kort voor rust deed Deiver Machado (ex-AA Gent) er nog een schepje bovenop, maar Badiashile zorgde snel voor de aansluitingstreffer.

De thuisfans droomden na rust van een remonte, maar Lens ging verder op zijn elan.

Fofana zette een strafschop om en na een domme rode kaart voor Vanderson prikte Saïd ook nog de 1-4 tegen de touwen.Een bijzonder pijnlijke nederlaag dus voor AS Monaco dat volgende week dan ook nog eens op bezoek gaat bij het PSG van Messi, Neymar en Mbappé.