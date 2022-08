Wout Faes verschalkt eigen doelman en is antiheld bij Stade Reims

De Belgische verdedigers vonden vanavond de verkeerde weg naar doel. Het overkwam Arthur Theate eerder op de avond al bij Stade Rennes, even later was Wout Faes aan de beurt.

De wedstrijd in het Stade Velodrome was nog maar een kwartier bezig toen de Rode Duivel met een ultieme vliegende tackle de voorzet onschadelijk wilde maken. Met de tuppen van zijn voetbalschoenen verwerkte hij de bal in doel. Keeper ... was kansloos.

Reims kwam de vroege achterstand nooit te boven. De Marseille- Aanwinsten Nuno Tavares en Luis Suarez (naamgenoot van), dikten de score verder aan.

Folarin Balogun bezorgde de bezoekers uit Reims nog een sprankeltje hoop, maar het slotoffensief werd in de kiem gesmoord door Luis Suarez die zijn tweede van de avond binnenprikte.

Een pijnlijke seizoensbegin voor Stade Reims, en niet het minst voor Wout Faes.