RC Strasbourg Alsace-Paris Saint-Germain

Alexander Djiku (RC Strasbourg Alsace) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Neymar (Paris Saint-Germain). eerste helft, minuut 29.

Danilo Pereira (Paris Saint-Germain) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Adrien Thomasson (RC Strasbourg Alsace). eerste helft, minuut 28.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Marco Verratti (Paris Saint-Germain), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 27.