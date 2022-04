Sels stunt met Straatsburg tegen sterren van PSG en blijft in de running voor Europees ticket

Het eerste doelpunt van Mbappé:

Maar een eigen doelpunt van PSG-middenvelder Marco Verratti bracht Straatsburg opnieuw in de wedstrijd. In een dol slot kwam het zelfs nog op gelijke hoogte. Anthony Caci maakte in de 92e minuut de gelijkmaker.



Door het gelijkspel rukt Straatsburg op naar de vijfde plek die recht geeft op de kwalificaties voor de Conference League.



Het is zelfs mogelijk dat we volgend seizoen nog een extra Belgische doelman aan het werk zien in de Champions League, want Straatsburg heeft slechts twee punten achterstand op de derde in het klassement: Stade Rennes.