Lyon geeft Feyenoord het goede voorbeeld en vloert Marseille in verhitte topper

Marseille-coach Jorge Sampaoli droomt duidelijk van een Europese triomf want de Argentijn besloot enkele sterkhouders rust te geven in de interessante affiche tegen Lyon.



L'OM betaalde dat na rust ook cash want het incasseerde liefst 3 doelpunten. Eerst werkte Lukeba af na een knappe vrije trap van Emerson en nadien scoorden ook nog Dembélé (kopbal) en Toko Ekambi na een snelle tegenprik.

Het ging er op het veld en op de tribunes af en toe fel aan toe met verschillende rookbommetjes en enkele opstootjes, maar punten leverde dat de thuisploeg uiteraard niet op.

Lyon klimt naar de 7e plaats in de stand, maar Europees voetbal lijkt er niet meer in te zitten. Marseille is 2e en heeft virtueel nog steeds een CL-ticket in handen al zal de volle aandacht nu even liggen op de halve finale van de Conference League tegen Feyenoord. Marseille moet een 3-2-achterstand ophalen.