BEKIJK: Lionel Messi trapt Paris Saint-Germain naar zijn tiende landstitel

PSG is in Frankrijk een klasse apart dit seizoen, maar tegen subtopper RC Lens ging het niet van een leien dakje in het Parc des Princes.

Pas toen Lens met z'n tienen viel, kreeg PSG ook kansen. Het was uiteindelijk Lionel Messi die de ban brak met een geweldig schot van buiten de zestien, op aangeven van zijn maatje Neymar.

Nadien drong PSG amper nog aan, daar profiteerde Corentin Jean van om gelijk te maken twee minuten voor tijd. Kylian Mbappé had de winnende treffer nog aan zijn voet, maar mikte net naast van dichtbij.

Met tien landstitels beent PSG recordhouder Saint-Etienne bij. Ze hebben er in de hoofdstad dus een ster bij: niet tussen de lijnen, wel op het shirt.