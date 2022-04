IN BEELD: Thuispubliek zorgt zelf voor vuurwerk tegen Monaco: wedstrijd (even) gestaakt door rookpluim

Fase per fase

Fase per fase

75' Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op de tegenstander. tweede helft, minuut 75. Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op de tegenstander.

73' Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 73. Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne).

73' Youssouf Fofana (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 73. Youssouf Fofana (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

72' Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). tweede helft, minuut 72. Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

70' Myron Boadu (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 70. Myron Boadu (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

70' Caio Henrique neemt de hoekschop voor AS Monaco. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 70. Caio Henrique neemt de hoekschop voor AS Monaco. Hij dropt de bal centraal voor doel.

69' Pech voor AS Monaco, want het schot van Myron Boadu strandt op de paal. tweede helft, minuut 69. Pech voor AS Monaco, want het schot van Myron Boadu strandt op de paal.

67' Kevin Volland (AS Monaco) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 67. Kevin Volland (AS Monaco) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij AS Saint-Etienne, Adil Aouchiche erin, Yvann Maçon eruit wissel Yvann Maçon Adil Aouchiche

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij AS Saint-Etienne, Romain Hamouma erin, Wahbi Khazri eruit wissel Wahbi Khazri Romain Hamouma

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij AS Saint-Etienne, Miguel Trauco erin, Thimothée Kolodziejczak eruit wissel Thimothée Kolodziejczak Miguel Trauco

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij AS Saint-Etienne, Zaydou Youssouf erin, Lucas Gourna-Douath eruit wissel Lucas Gourna-Douath Zaydou Youssouf

63' Gele kaart voor Djibril Sidibé van AS Monaco tijdens tweede helft, minuut 63 Djibril Sidibé AS Monaco

63' Redding van Paul Bernardoni (AS Saint-Etienne), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 63. Redding van Paul Bernardoni (AS Saint-Etienne), die de bal al duikend kan pareren.

63' Vanderson (AS Monaco) haalt uit met zijn rechter... tweede helft, minuut 63. Vanderson (AS Monaco) haalt uit met zijn rechter...

61' Pijnlijk moment voor Thimothée Kolodziejczak (AS Saint-Etienne). Hij wil ingrijpen, maar hij werkt daarbij de bal in zijn eigen doel. tweede helft, minuut 61. Doelpunt voor AS Monaco Pijnlijk moment voor Thimothée Kolodziejczak (AS Saint-Etienne). Hij wil ingrijpen, maar hij werkt daarbij de bal in zijn eigen doel.

61' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 61 door Thimothée Kolodziejczak van AS Monaco. 1, 3. own goal AS Saint-Etienne AS Monaco 90+21' 1 3

58' Ismail Jakobs (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Arnaud Nordin (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 58. Ismail Jakobs (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Arnaud Nordin (AS Saint-Etienne).

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij AS Monaco, Ismail Jakobs erin, Aleksandr Golovin eruit wissel Aleksandr Golovin Ismail Jakobs