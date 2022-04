BEKIJK: PSG doet zijn job tegen Angers, maar moet titelfeestje nog even uitstellen

Mocht PSG vandaag al vieren, of gooide Marseille roet in het eten? Dat was de vraag die op ieders lippen brandde in de Franse hoofdstad.



Kylian Mbappé had wel trek in een feestje. Met een streep zette hij zijn ploeg op voorsprong tegen Angers. Sergio Ramos deelde in de vreugde en kopte niet veel later de dubbele voorsprong tegen de touwen.



Opdracht volbracht voor de Parijzenaren. Dus kon de bank checken wat er in Marseille gebeurde. De nummer 2 in de stand moest winnen om de titelstrijd in leven te houden, maar kwam tweemaal op achterstand tegen Nantes.



Payet stelde met een twee penalty's orde op zaken, Harit zorgde voor de 3-2 in Zuid-Frankrijk. PSG moet nog even wachten om de champagne te ontkurken, al kan het met 15 punten voorsprong wel op beide oren slapen.