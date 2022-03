Straatsburg en Matz Sels draaien Monaco van Philippe Clement een loer in strijd om top 3

Maart is maand van de waarheid voor Philippe Clement bij Monaco, waar het bestuur niks minder verwacht dan de kwalificatie voor de Champions League. Maar de Monegasken blazen warm en koud en krijgen maar moeizaam een constante in hun prestaties.



In Straatsburg liep het zondag andermaal mis. Thuiskeeper Matz Sels hield zijn netten schoon en zag hoe ploegmaat Alexander Djiku halfweg de 1e helft het enige doelpunt van de wedstrijd maakte met een knappe omhaal.



Straatsburg blijft zo meedraaien voor de Champions League-tickets, die op dit moment ver weg zijn voor Monaco. Het team van Clement volgt op 6 punten van de top 3.