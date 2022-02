Geen Neymar in generale repetitie voor Champions League-duel tegen Real Madrid

De evolutie bij Neymar is heel goed, maar hij zal nog niet in de selectie zitten voor de wedstrijd tegen Rennes

vooraf, 15 uur 35. Geen Neymar. De Braziliaanse aanvaller Neymar zal nog niet aan de bak komen in de Ligue 1-wedstrijd van zijn team Paris Saint-Germain tegen Stade Rennes. Dat heeft trainer Mauricio Pochettino donderdag gezegd. Neymar sukkelt al sinds eind november met een enkelblessure. Eind vorige maand begon hij weer te trainen, maar voor speelminuten is het nog te vroeg. "Zijn evolutie is heel goed", zei Pochettino. "Maar hij zal nog niet in de selectie voor de partij tegen Rennes zitten." De kans dat Neymar er vier dagen later, bij de clash in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, wel bij zal zijn, lijkt dan ook klein. "We zullen zien wat Madrid betreft", wilde Pochettino daarover kwijt. .