BEKIJK: Lionel Messi maakt zijn 2e competitiegoal voor PSG in ruime zege tegen Lille

De match was nog maar net van start gegaan en Lille schoot zichzelf al in de voet. Ivo Grbic deelde een geschenk uit aan de bezoekers uit Parijs. Danilo Pereira aarzelde niet om dat uit te pakken.

Op het halfuur maakte de landskampioen er weer een wedstrijd van. Na getover van Ben Arfa maakte Botman de gelijkmaker. Een opsteker voor Lille, dat een dramatisch seizoen kent in de Franse competitie.

Kimpembe drukte de hoerasfeer al snel de kop in. 6 minuten later schoot Lionel Messi zijn tweede competitiegoal voorbij Grbic. Dat werd uitbundig gevierd met die andere superster, Kylian Mbappé. De Fransman krulde in de tweede helft de 5-1-eindstand heerlijk op het bord.

PSG blijft zo ongenaakbaar aan de leiding in Frankrijk. Marseille volgt op 13 punten. Lille moet nog even op een teleurstellende 11e plek vertoeven.