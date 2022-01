Philippe Clement telt 4 op 9 als Monaco-coach na nederlaag tegen Montpellier

0-0 tegen Nantes, 4-0-zege tegen Clermont Foot en nu dus een 3-2-nederlaag tegen Montpellier. Met 4 op 9 is Philippe Clement voorlopig gebuisd bij Monaco.

Tegen Montpellier stond de Monaco-defensie niet als een huis. 2-0 was het verdict na een dik halfuur. Ben Yedder gaf Clement en co weer hoop met een kopbalgoal.

Bij zijn jacht op de 2-2 vuurde Belgisch belofte-international Matazo een afstandsschot af, de thuisdoelman pakte uit met een geweldige save.

Clement maande zijn manschappen aan om toch nog iets uit de brand te slepen. Dat leek zijn vruchten af te werpen, want 10 minuten voor tijd viel de 2-2.



Monaco leek op weg naar een punt, maar Mavidi ontpopte zich in de extra tijd nog tot de boeman van het prinsdom. Monaco ziet Montpellier over zich heen wippen en staat nu 7e (met 33 op 66).