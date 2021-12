PSG hapert in generale repetitie voor CL-duel tegen Club Brugge

Gekeken Club Brugge? Paris Saint Germain moest vandaag bijna zijn meerdere erkennen in RC Lens, de vijfde in de Ligue 1. In de allerlaatste minuut bracht de Nederlander Wijnaldum de Parijzenaars toch nog langszij. PSG ontvangt Club Brugge dinsdag in het Parc des Princes voor de laatste Champions League-poulewedstrijd.