Jeremy Doku is eindelijk beslissend na periode vol blessures

Doku, vorig jaar overgenomen van Anderlecht, beleefde nog niet veel plezier aan zijn tweede seizoen in Franse loondienst. De 19-jarige flankaanvaller miste een hele reeks wedstrijden, eerst door een hamstringblessure, nadien door een knieblessure.

Vorige week zat Doku voor het eerst weer in de wedstrijdselectie van coach Bruno Genesio. HIj kreeg toen één minuut tegen Montpellier (2-0-winst). Vandaag zat er meer in voor Doku: bij Lorient kwam hij iets meer dan twintig minuten voor het einde het veld op bij 0-0.

Meteen kwam er meer dynamiek in het spel van de bezoekers. Dat resulteerde ook in doelpunten. Laborde opende de score, waarna Doku met zijn linker de eindstand op het bord zette.

Het is zijn allereerste doelpunt voor Rennes dit seizoen. Het begin van een betere periode? Rennes is tweede in de stand op 12 punten van leider PSG.